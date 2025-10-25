Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Акранес - Афтурелдинг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИсландияЧемпионат Исландии по футболу. Премьер лига: АкранесАфтурелдинг, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Norðurálsvöllurinn.

МСК, 5 тур, Стадион: Norðurálsvöllurinn
Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига
Акранес
38'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Афтурелдинг
Акранес icon
38'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Акранес - Угловой
8'
Угловой
Акранес - Угловой
18'
Угловой
Акранес - Угловой
24'
Угловой
Афтурелдинг - Угловой
27'
Угловой
Акранес - Угловой
38'
Акранес - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Афтурелдинг - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
46'
Угловой
Акранес - Угловой
51'
Угловой
Акранес - Угловой
64'
Угловой
Акранес - Угловой
65'
Угловой
Акранес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2

Превью матча Акранес — Афтурелдинг

Команда Акранес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-11. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 сентября 2025 на поле команды Акранес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Акранес
Акранес
Афтурелдинг
Акранес
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
15.09.2025
Акранес
Акранес
3:1
Афтурелдинг
Афтурелдинг
Обзор
15.06.2025
Афтурелдинг
Афтурелдинг
4:1
Акранес
Акранес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Акранес Акранес
53%
Афтурелдинг Афтурелдинг
47%
Атаки
101
108
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
14
11
Удары в створ ворот
6
4
Игры 5 тур
26.10.2025
Стьярнан
2:3
Брейдаблик
Завершен
25.10.2025
Викингур Рейкьявик
2:0
Валюр Рейкьявик
Завершен
25.10.2025
Акранес
1:0
Афтурелдинг
Завершен
25.10.2025
ИБВ Вестманнаэйяр
3:4
ФК Акюрейри
Завершен
Комментарии к матчу
