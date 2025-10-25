Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига : Акранес — Афтурелдинг , 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Norðurálsvöllurinn .

Превью матча Акранес — Афтурелдинг

Команда Акранес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-11. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 сентября 2025 на поле команды Акранес, в том матче победу одержали хозяева.