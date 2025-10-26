Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Стьярнан - Брейдаблик 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИсландияЧемпионат Исландии по футболу. Премьер лига: СтьярнанБрейдаблик, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Samsung völlurinn.

МСК, 5 тур, Стадион: Samsung völlurinn
Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига
Стьярнан
12'
34'
Завершен
2 : 3
26 октября 2025
Брейдаблик
19'
55'
77'
Смотреть онлайн
Стьярнан icon
12'
Брейдаблик icon
19'
Стьярнан icon
34'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,2
Брейдаблик icon
55'
Брейдаблик icon
77'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2
Текстовая трансляция
12'
Стьярнан - 1-ый Гол
19'
Брейдаблик - 2-ой Гол
32'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
34'
Стьярнан - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
45+3'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 2,2
49'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
50'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
55'
Брейдаблик - 4-ый Гол
62'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
63'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
64'
Угловой
Стьярнан - Угловой
76'
Угловой
Стьярнан - Угловой
77'
Брейдаблик - 5-ый Гол
78'
Угловой
Стьярнан - Угловой
81'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
84'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2

Превью матча Стьярнан — Брейдаблик

Команда Стьярнан в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-15. Команда Брейдаблик, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Стьярнан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Брейдаблик забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды Стьярнан, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Стьярнан
Стьярнан
Брейдаблик
Стьярнан
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.06.2025
Стьярнан
Стьярнан
1:4
Брейдаблик
Брейдаблик
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Стьярнан Стьярнан
39%
Брейдаблик Брейдаблик
61%
Атаки
119
158
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
2
8
Игры 5 тур
26.10.2025
Стьярнан
2:3
Брейдаблик
Завершен
25.10.2025
Викингур Рейкьявик
2:0
Валюр Рейкьявик
Завершен
25.10.2025
Акранес
1:0
Афтурелдинг
Завершен
25.10.2025
ИБВ Вестманнаэйяр
3:4
ФК Акюрейри
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA