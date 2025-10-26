Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига : Стьярнан — Брейдаблик , 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Samsung völlurinn .

Превью матча Стьярнан — Брейдаблик

Команда Стьярнан в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-15. Команда Брейдаблик, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-15. Команда Стьярнан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Брейдаблик забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды Стьярнан, в том матче победу одержали гостьи.