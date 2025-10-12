Превью матча Коустал Спирит — Веллингтон Олимпик

Команда Коустал Спирит в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-15. Команда Веллингтон Олимпик, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 32-13. Команда Коустал Спирит в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Веллингтон Олимпик забивает 3, пропускает 1.