12.10.2025

Смотреть онлайн Коустал Спирит - Веллингтон Олимпик 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияЧемпионат Новой Зеландии по футболу: Коустал СпиритВеллингтон Олимпик, Четвертьфинал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Linfield Park.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Linfield Park
Чемпионат Новой Зеландии по футболу
Коустал Спирит
63'
Завершен
1 : 3
12 октября 2025
Веллингтон Олимпик
6'
14'
27'
Веллингтон Олимпик icon
6'
Веллингтон Олимпик icon
14'
Веллингтон Олимпик icon
27'
Счет после первого тайма 0:3 : 1,0
Коустал Спирит icon
63'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
6'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
6'
Веллингтон Олимпик - 1-ый Гол
7'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
14'
Веллингтон Олимпик - 2-ой Гол
20'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
21'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
25'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
27'
Веллингтон Олимпик - 3-ий Гол
36'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 1,0
54'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
61'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
63'
Коустал Спирит - 4-ый Гол
64'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
81'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
82'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
89'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,0

Превью матча Коустал Спирит — Веллингтон Олимпик

Команда Коустал Спирит в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-15. Команда Веллингтон Олимпик, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 32-13. Команда Коустал Спирит в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Веллингтон Олимпик забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Коустал Спирит Коустал Спирит
54%
Веллингтон Олимпик Веллингтон Олимпик
46%
Атаки
97
98
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
2
9
Игры Четвертьфинал
12.10.2025
ФК Вестерн Спрингс
1:1
Auckland FC II
Завершен
12.10.2025
Коустал Спирит
1:3
Веллингтон Олимпик
Завершен
11.10.2025
Мирамар Рейнджерс
2:2
ФК Окленд Юнайтед
Завершен
11.10.2025
Веллингтон Феникс II
3:0
Крайстчерч Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
