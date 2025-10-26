Превью матча ФК Вестерн Спрингс — ФК Окленд Юнайтед

Команда ФК Вестерн Спрингс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-16. Команда ФК Окленд Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-19. Команда ФК Вестерн Спрингс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Окленд Юнайтед забивает 2, пропускает 2.