26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Вестерн Спрингс - ФК Окленд Юнайтед 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияЧемпионат Новой Зеландии по футболу: ФК Вестерн СпрингсФК Окленд Юнайтед, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Seddon Fields.

МСК, 5 тур, Стадион: Seddon Fields
Чемпионат Новой Зеландии по футболу
ФК Вестерн Спрингс
41'
79'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
ФК Окленд Юнайтед
65'
ФК Вестерн Спрингс icon
41'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Окленд Юнайтед icon
65'
ФК Вестерн Спрингс icon
79'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
41'
ФК Вестерн Спрингс - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
65'
ФК Окленд Юнайтед - 2-ой Гол
73'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
79'
ФК Вестерн Спрингс - 3-ий Гол
86'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ФК Вестерн Спрингс — ФК Окленд Юнайтед

Команда ФК Вестерн Спрингс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-16. Команда ФК Окленд Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-19. Команда ФК Вестерн Спрингс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Окленд Юнайтед забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Вестерн Спрингс ФК Вестерн Спрингс
56%
ФК Окленд Юнайтед ФК Окленд Юнайтед
44%
Атаки
94
74
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
9
5
Игры 5 тур
26.10.2025
ФК Вестерн Спрингс
2:1
ФК Окленд Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Коустал Спирит
0:0
Крайстчерч Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA