Смотреть онлайн ФК Вестерн Спрингс - ФК Окленд Юнайтед 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по футболу: ФК Вестерн Спрингс — ФК Окленд Юнайтед, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Seddon Fields.
Превью матча ФК Вестерн Спрингс — ФК Окленд Юнайтед
Команда ФК Вестерн Спрингс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-16. Команда ФК Окленд Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-19. Команда ФК Вестерн Спрингс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Окленд Юнайтед забивает 2, пропускает 2.