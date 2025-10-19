Смотреть онлайн Dayton Flyers - Saint Bonaventure 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Dayton Flyers — Saint Bonaventure . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Baujan Field.
Превью матча Dayton Flyers — Saint Bonaventure
Команда Dayton Flyers в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команда Saint Bonaventure, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда Dayton Flyers в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Saint Bonaventure забивает 0, пропускает 0.