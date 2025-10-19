Смотреть онлайн Dayton Flyers - Saint Bonaventure 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Dayton Flyers — Saint Bonaventure . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Baujan Field.