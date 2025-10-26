26.10.2025
Смотреть онлайн Al Akhdoud U21 - AL Bukiryah U21 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Saudi Arabia Reserve League: Al Akhdoud U21 — AL Bukiryah U21, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Saudi Arabia Reserve League
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Превью матча Al Akhdoud U21 — AL Bukiryah U21
Комментарии к матчу