Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ПФЛ. 2-й дивизион : FC Nart Cherkessk — Кубань-Холдинг , 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча FC Nart Cherkessk — Кубань-Холдинг

Команда FC Nart Cherkessk в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда Кубань-Холдинг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-19. Команда FC Nart Cherkessk в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кубань-Холдинг забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Кубань-Холдинг, в том матче победу одержали гостьи.