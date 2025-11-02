Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн FC Nart Cherkessk - Кубань-Холдинг 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияПФЛ. 2-й дивизион: FC Nart CherkesskКубань-Холдинг, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
ПФЛ. 2-й дивизион
FC Nart Cherkessk
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
Кубань-Холдинг
Превью матча FC Nart Cherkessk — Кубань-Холдинг

Команда FC Nart Cherkessk в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда Кубань-Холдинг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-19. Команда FC Nart Cherkessk в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кубань-Холдинг забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Кубань-Холдинг, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

FC Nart Cherkessk
FC Nart Cherkessk
Кубань-Холдинг
FC Nart Cherkessk
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
04.10.2025
Кубань-Холдинг
Кубань-Холдинг
1:2
FC Nart Cherkessk
FC Nart Cherkessk
Обзор
06.09.2025
FC Nart Cherkessk
FC Nart Cherkessk
3:2
Кубань-Холдинг
Кубань-Холдинг
Обзор
07.06.2025
Кубань-Холдинг
Кубань-Холдинг
1:0
FC Nart Cherkessk
FC Nart Cherkessk
Обзор
Игры 7 тур
02.11.2025
FC Nart Cherkessk
1:0
Кубань-Холдинг
Завершен
01.11.2025
Спартак-Нальчик
0:0
FC Sochi II
Завершен
01.11.2025
Динамо
2:2
Севастополь
Завершен
01.11.2025
Рубин Ялта
-:-
Динамо-2 Махачкала
Отменен
01.11.2025
Легион-Динамо
-:-
Астрахань
Отменен
01.11.2025
Ангушт
-:-
ФК Дружба Майкоп
Отменен
01.11.2025
ФК Ростов 2
2:1
Победа
Завершен
Комментарии к матчу
