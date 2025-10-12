Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Палмейрас - ФК Жувентуде 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ПалмейрасФК Жувентуде, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Davi de Oliveira Lacerda.

МСК, 12 тур, Стадион: Альянц Парк
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Палмейрас
Raphael Veiga 27'
Bruno Rodrigues 44'
Bruno Fuchs 49'
Фелипе Андерсон 56'
Завершен
4 : 1
12 октября 2025
ФК Жувентуде
Sam 76'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Raphael Veiga icon
27'
Bruno Rodrigues icon
44'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
Bruno Fuchs icon
49'
Фелипе Андерсон icon
56'
Sam - Juventude icon
76'
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Палмейрас - Угловой
19'
Угловой
Палмейрас - Угловой
26'
Угловой
Палмейрас - Угловой
27'
Raphael Veiga - 1-ый Гол
35'
Угловой
Палмейрас - Угловой
35'
Угловой
Палмейрас - Угловой
44'
Bruno Rodrigues - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
49'
Bruno Fuchs - 3-ий Гол
53'
Угловой
Палмейрас - Угловой
56'
Фелипе Андерсон - 4-ый Гол забит с передачи Prado
76'
Sam - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,2

Превью матча Палмейрас — ФК Жувентуде

Команда Палмейрас в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-8. Команда ФК Жувентуде, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Палмейрас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Жувентуде забивает 1, пропускает 2.

Палмейрас Палмейрас
21
Бразилия
Weverton
4
Аргентина
Agustin Giay
26
Бразилия
Мурило Серкейра
13
Бразилия
Micael
22
Уругвай
Joaquin Piquerez
3
Бразилия
Bruno Fuchs
8
Бразилия
Андреас Перейра
18
Бразилия
Mauricio
23
Бразилия
Raphael Veiga
7
Бразилия
Фелипе Андерсон
11
Бразилия
Bruno Rodrigues
Тренер
Португалия
Абель Феррейра
ФК Жувентуде ФК Жувентуде
13
Бразилия
Жандрей
93
Бразилия
Reginaldo
23
Бразилия
Abner
34
Бразилия
Rodrigo Sam
22
Бразилия
Марсело Эрмес
95
Бразилия
Caique
16
Бразилия
Жадсон
6
Италия
Juan Sforza
32
Бразилия
Igor Formiga
9
Бразилия
Жилберто
97
Бразилия
Enio
Тренер
Бразилия
Тьяго Карпини Барбоза

Статистика матча

Владение мячом
Палмейрас Палмейрас
67%
ФК Жувентуде ФК Жувентуде
33%
Атаки
137
73
Угловые
6
0
Фолы
8
15
Удары (всего)
14
5
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
10
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Davi de Oliveira Lacerda (Бразилия).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 18% (3 из 17 матчей) Davi de Oliveira Lacerda назначал пенальти

Игры 12 тур
30.10.2025
Флуминенсе
1:0
Сеара
Завершен
12.10.2025
Палмейрас
4:1
ФК Жувентуде
Завершен
18.09.2025
Ботафого
3:3
Мирассол СП
Завершен
Комментарии к матчу
