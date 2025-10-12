Смотреть онлайн Палмейрас - ФК Жувентуде 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Палмейрас — ФК Жувентуде, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Davi de Oliveira Lacerda.
Превью матча Палмейрас — ФК Жувентуде
Команда Палмейрас в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-8. Команда ФК Жувентуде, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Палмейрас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Жувентуде забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Davi de Oliveira Lacerda (Бразилия).
За последние 17 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 18% (3 из 17 матчей) Davi de Oliveira Lacerda назначал пенальти