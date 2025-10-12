Превью матча Палмейрас — ФК Жувентуде

Команда Палмейрас в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-8. Команда ФК Жувентуде, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Палмейрас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Жувентуде забивает 1, пропускает 2.