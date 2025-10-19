Смотреть онлайн Army Black Knights - Holy Cross Crusaders 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Army Black Knights — Holy Cross Crusaders . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе James Clinton Field.
Превью матча Army Black Knights — Holy Cross Crusaders
Команда Army Black Knights в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-8. Команда Holy Cross Crusaders, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Army Black Knights в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Holy Cross Crusaders забивает 0, пропускает 0.