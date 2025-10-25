Превью матча Lafayette Leopards — Army Black Knights

Команда Lafayette Leopards в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Army Black Knights, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Lafayette Leopards в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Army Black Knights забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Army Black Knights, в том матче победу одержали гостьи.