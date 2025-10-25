Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Lafayette Leopards - Army Black Knights 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей: Lafayette LeopardsArmy Black Knights . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mike Bourger '44 Field at Oaks Stadium.

МСК, Стадион: Mike Bourger '44 Field at Oaks Stadium
США - Чемпионат Колледжей
Lafayette Leopards
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Army Black Knights
Смотреть онлайн
Превью матча Lafayette Leopards — Army Black Knights

Команда Lafayette Leopards в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Army Black Knights, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Lafayette Leopards в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Army Black Knights забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Army Black Knights, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Lafayette Leopards
Lafayette Leopards
Army Black Knights
Lafayette Leopards
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.11.2025
Army Black Knights
Army Black Knights
0:1
Lafayette Leopards
Lafayette Leopards
Обзор
Комментарии к матчу
