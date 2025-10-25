Превью матча Florida Atlantic Owls — UAB Blazers

Команда Florida Atlantic Owls в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда UAB Blazers, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Florida Atlantic Owls в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. UAB Blazers забивает 1, пропускает 1.