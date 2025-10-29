Превью матча Columbia Lions — Fordham Rams

Команда Columbia Lions в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-3. Команда Fordham Rams, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Columbia Lions в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Fordham Rams забивает 1, пропускает 1.