Смотреть онлайн Columbia Lions - Fordham Rams 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Columbia Lions — Fordham Rams . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rocco B. Commisso Soccer Stadium.
Превью матча Columbia Lions — Fordham Rams
Команда Columbia Lions в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-3. Команда Fordham Rams, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Columbia Lions в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Fordham Rams забивает 1, пропускает 1.