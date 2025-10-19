Смотреть онлайн Kansas City Roos - St. Thomas (MN) Tommies 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Kansas City Roos — St. Thomas (MN) Tommies . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stanley H. Durwood Soccer Stadium and Recreational Field.
Превью матча Kansas City Roos — St. Thomas (MN) Tommies
Команда Kansas City Roos в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2.