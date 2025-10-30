Превью матча UAB Blazers — Fiu Panthers

Команда UAB Blazers в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-14. Команда Fiu Panthers, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-11. Команда UAB Blazers в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Fiu Panthers забивает 1, пропускает 1.