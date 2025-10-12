Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Cal Poly Mustangs - UC San Diego Tritons 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей: Cal Poly MustangsUC San Diego Tritons . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mustang Memorial Field.

МСК, Стадион: Mustang Memorial Field
США - Чемпионат Колледжей
Cal Poly Mustangs
Завершен
4 : 0
12 октября 2025
UC San Diego Tritons
Превью матча Cal Poly Mustangs — UC San Diego Tritons

Команда Cal Poly Mustangs в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Cal Poly Mustangs, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Cal Poly Mustangs
Cal Poly Mustangs
UC San Diego Tritons
Cal Poly Mustangs
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.11.2025
Cal Poly Mustangs
Cal Poly Mustangs
2:0
UC San Diego Tritons
UC San Diego Tritons
