Смотреть онлайн Cal Poly Mustangs - UC San Diego Tritons 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Cal Poly Mustangs — UC San Diego Tritons . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mustang Memorial Field.
Превью матча Cal Poly Mustangs — UC San Diego Tritons
Команда Cal Poly Mustangs в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Cal Poly Mustangs, в том матче победу одержали хозяева.