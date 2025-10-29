Смотреть онлайн Таллин ФК Запус - Пярну ФК Вапрус 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Кубок Эстонии по футболу: Таллин ФК Запус — Пярну ФК Вапрус, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Таллин ФК Запус — Пярну ФК Вапрус
Команда Таллин ФК Запус в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-0. Команда Пярну ФК Вапрус, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 24-13. Команда Таллин ФК Запус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Пярну ФК Вапрус забивает 2, пропускает 1.