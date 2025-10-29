Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Таллин ФК Запус - Пярну ФК Вапрус 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияКубок Эстонии по футболу: Таллин ФК ЗапусПярну ФК Вапрус, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Кубок Эстонии по футболу
Таллин ФК Запус
Отменен
- : -
29 октября 2025
Пярну ФК Вапрус
Превью матча Таллин ФК Запус — Пярну ФК Вапрус

Команда Таллин ФК Запус в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-0. Команда Пярну ФК Вапрус, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 24-13. Команда Таллин ФК Запус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Пярну ФК Вапрус забивает 2, пропускает 1.

Игры 4 тур
30.10.2025
Эльва
1:2
Калев
Завершен
30.10.2025
Транс
6:0
Таллин
Завершен
30.10.2025
Харью ЙК Лаагри
0:1
Нымме Юнайтед
Завершен
30.10.2025
Калью
0:1
Виимси
Завершен
29.10.2025
Таллин ФК Запус
-:-
Пярну ФК Вапрус
Отменен
29.10.2025
ФК Флора Таллин
1:1
ФК Левадия Таллин
Завершен
15.10.2025
Посейдон Нирваана
0:6
Тарту ФК Велко
Завершен
