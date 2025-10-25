Смотреть онлайн Mallbackens IF (W) - Alingsås IF (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция - Кубок - Женщины: Mallbackens IF (W) — Alingsås IF (W), 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Strandvallen.
Превью матча Mallbackens IF (W) — Alingsås IF (W)
Команда Mallbackens IF (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 2-14.