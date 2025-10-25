Превью матча Western Michigan Broncos — Bowling Green Falcons

Команда Western Michigan Broncos в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5. Команда Bowling Green Falcons, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-14. Команда Western Michigan Broncos в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Bowling Green Falcons забивает 1, пропускает 1.