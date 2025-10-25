Смотреть онлайн Butler - Creighton 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Butler — Creighton . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bud and Jackie Sellick Bowl.
Превью матча Butler — Creighton
Команда Butler в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Creighton, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 1-3. Команда Butler в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Creighton забивает 0, пропускает 0.