Смотреть онлайн Илон - УНС Вилмингтон 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Илон — УНС Вилмингтон . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Rudd Field.
Превью матча Илон — УНС Вилмингтон
Команда Илон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда УНС Вилмингтон, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-6. Команда Илон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. УНС Вилмингтон забивает 0, пропускает 1.