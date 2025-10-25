Смотреть онлайн Marist Red Foxes - Rider Broncs 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Marist Red Foxes — Rider Broncs . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tenney Stadium at Leonidoff Field.
Превью матча Marist Red Foxes — Rider Broncs
Команда Marist Red Foxes в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-7.