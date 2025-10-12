Смотреть онлайн Oral Roberts - Kansas City Roos 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Oral Roberts — Kansas City Roos . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Case Soccer Complex.
Превью матча Oral Roberts — Kansas City Roos
Команда Oral Roberts в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команда Kansas City Roos, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Oral Roberts в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Kansas City Roos забивает 0, пропускает 0.