Смотреть онлайн SMU - Boston College 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: SMU — Boston College . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Washburne Soccer & Track Stadium.
Превью матча SMU — Boston College
Команда SMU в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Boston College, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда SMU в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Boston College забивает 0, пропускает 0.