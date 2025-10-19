Превью матча SMU — Boston College

Команда SMU в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Boston College, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда SMU в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Boston College забивает 0, пропускает 0.