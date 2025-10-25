Смотреть онлайн Houston Christian Huskies - Incarnate Word Cardinals 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Houston Christian Huskies — Incarnate Word Cardinals . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sorrels Field.
Превью матча Houston Christian Huskies — Incarnate Word Cardinals
Команда Houston Christian Huskies в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Incarnate Word Cardinals, в том матче сыграли вничью.