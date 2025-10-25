Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Houston Christian Huskies - Incarnate Word Cardinals 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей: Houston Christian HuskiesIncarnate Word Cardinals . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sorrels Field.

МСК, Стадион: Sorrels Field
США - Чемпионат Колледжей
Houston Christian Huskies
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Incarnate Word Cardinals
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Houston Christian Huskies — Incarnate Word Cardinals

Команда Houston Christian Huskies в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Incarnate Word Cardinals, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Houston Christian Huskies
Houston Christian Huskies
Incarnate Word Cardinals
Houston Christian Huskies
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
27.09.2025
Incarnate Word Cardinals
Incarnate Word Cardinals
1:1
Houston Christian Huskies
Houston Christian Huskies
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA