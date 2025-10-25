Превью матча Houston Christian Huskies — Incarnate Word Cardinals

Команда Houston Christian Huskies в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Incarnate Word Cardinals, в том матче сыграли вничью.