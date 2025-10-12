Смотреть онлайн UC Santa Barbara - Cal State Bakersfield Roadrunners 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: UC Santa Barbara — Cal State Bakersfield Roadrunners . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Harder Stadium.
Превью матча UC Santa Barbara — Cal State Bakersfield Roadrunners
Команда UC Santa Barbara в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Cal State Bakersfield Roadrunners, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда UC Santa Barbara в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Cal State Bakersfield Roadrunners забивает 0, пропускает 0.