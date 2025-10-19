Превью матча Cal Poly Mustangs — UC Santa Barbara

Команда Cal Poly Mustangs в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда UC Santa Barbara, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Cal Poly Mustangs в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. UC Santa Barbara забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды UC Santa Barbara, в том матче сыграли вничью.