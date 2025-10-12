12.10.2025
Смотреть онлайн Central Arkansas - Lipscomb Bisons 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Central Arkansas — Lipscomb Bisons . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bill Stephens Track and Soccer Complex.
МСК, Стадион: Bill Stephens Track and Soccer Complex
США - Чемпионат Колледжей
Завершен
5 : 2
12 октября 2025
Превью матча Central Arkansas — Lipscomb Bisons
Комментарии к матчу