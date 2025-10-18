Смотреть онлайн Огайо Стейт - Мэрилэнд Террапинз 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Огайо Стейт — Мэрилэнд Террапинз . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jesse Owens Memorial Stadium.
Превью матча Огайо Стейт — Мэрилэнд Террапинз
Команда Огайо Стейт в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-8. Команда Мэрилэнд Террапинз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-3. Команда Огайо Стейт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Мэрилэнд Террапинз забивает 1, пропускает 0.