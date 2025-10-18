Превью матча Огайо Стейт — Мэрилэнд Террапинз

Команда Огайо Стейт в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-8. Команда Мэрилэнд Террапинз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-3. Команда Огайо Стейт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Мэрилэнд Террапинз забивает 1, пропускает 0.