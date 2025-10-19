Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей : New Hampshire — Vermont . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wildcat Stadium .

Превью матча New Hampshire — Vermont

Команда New Hampshire в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Vermont, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-3. Команда New Hampshire в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Vermont забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Vermont, в том матче победу одержали хозяева.