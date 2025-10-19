Смотреть онлайн UNC Asheville Bulldogs - Presbyterian 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: UNC Asheville Bulldogs — Presbyterian . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Greenwood Soccer Field.
Превью матча UNC Asheville Bulldogs — Presbyterian
Команда UNC Asheville Bulldogs в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-7. Команда Presbyterian, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-6. Команда UNC Asheville Bulldogs в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Presbyterian забивает 1, пропускает 1.