19.10.2025
Смотреть онлайн East Tennessee State - Mercer Bears 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: East Tennessee State — Mercer Bears . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SUMMERS-TAYLOR STADIUM.
МСК, Стадион: SUMMERS-TAYLOR STADIUM
США - Чемпионат Колледжей
Завершен
2 : 3
19 октября 2025
Превью матча East Tennessee State — Mercer Bears
Комментарии к матчу