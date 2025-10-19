Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Delaware Blue Hens - Omaha Mavericks 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей: Delaware Blue HensOmaha Mavericks . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stuart and Suzanne Grant Stadium.

МСК, Стадион: Stuart and Suzanne Grant Stadium
США - Чемпионат Колледжей
Delaware Blue Hens
Завершен
6 : 0
19 октября 2025
Omaha Mavericks
Смотреть онлайн
Превью матча Delaware Blue Hens — Omaha Mavericks

Команда Delaware Blue Hens в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-2. Команда Omaha Mavericks, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Delaware Blue Hens в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Omaha Mavericks забивает 1, пропускает 1.

