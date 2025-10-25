25.10.2025
Смотреть онлайн East Tennessee State - Wofford Terriers 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: East Tennessee State — Wofford Terriers . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SUMMERS-TAYLOR STADIUM.
МСК, Стадион: SUMMERS-TAYLOR STADIUM
США - Чемпионат Колледжей
Завершен
4 : 2
25 октября 2025
Превью матча East Tennessee State — Wofford Terriers
История последних встреч
East Tennessee State
Wofford Terriers
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.11.2025
East Tennessee State
1:2
Wofford Terriers
Комментарии к матчу