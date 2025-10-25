25.10.2025
Смотреть онлайн Дрексель - Stony Brook Seawolves 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Дрексель — Stony Brook Seawolves . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vidas Field.
МСК, Стадион: Vidas Field
США - Чемпионат Колледжей
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Превью матча Дрексель — Stony Brook Seawolves
Комментарии к матчу