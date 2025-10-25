25.10.2025
Смотреть онлайн Колледж Айона - Мерримак 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Колледж Айона — Мерримак . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mazzella Field.
МСК, Стадион: Mazzella Field
США - Чемпионат Колледжей
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Превью матча Колледж Айона — Мерримак
Комментарии к матчу