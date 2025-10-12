Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей : Сиракьюс — SMU . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SU Soccer Stadium .

Превью матча Сиракьюс — SMU

Команда Сиракьюс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-16. Команда SMU, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-1. Команда Сиракьюс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. SMU забивает 1, пропускает 0.