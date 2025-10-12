Смотреть онлайн Джорджтаун - Connecticut Huskies 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Джорджтаун — Connecticut Huskies . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Shaw Field.
Превью матча Джорджтаун — Connecticut Huskies
Команда Джорджтаун в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-4. Команда Connecticut Huskies, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-6. Команда Джорджтаун в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Connecticut Huskies забивает 1, пропускает 1.