Смотреть онлайн Дюкейн - Джордж Вашингтон 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Дюкейн — Джордж Вашингтон . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arthur J. Rooney Athletic Field.
Превью матча Дюкейн — Джордж Вашингтон
Команда Дюкейн в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-10.