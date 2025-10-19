Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей : УНС Вилмингтон — Campbell . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UNCW Soccer Stadium .

Превью матча УНС Вилмингтон — Campbell

Команда УНС Вилмингтон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-7. Команда Campbell, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда УНС Вилмингтон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Campbell забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Campbell, в том матче победу одержали хозяева.