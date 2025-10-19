Смотреть онлайн UNC Greensboro - Wofford Terriers 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: UNC Greensboro — Wofford Terriers . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UNCG Soccer Stadium.
Превью матча UNC Greensboro — Wofford Terriers
Команда UNC Greensboro в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Wofford Terriers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-7. Команда UNC Greensboro в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Wofford Terriers забивает 1, пропускает 1.