Смотреть онлайн Джорджия Стэйт - West Virginia 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Джорджия Стэйт — West Virginia . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе GSU Soccer Complex.
Превью матча Джорджия Стэйт — West Virginia
Команда Джорджия Стэйт в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7. Команда West Virginia, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда Джорджия Стэйт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. West Virginia забивает 1, пропускает 0.