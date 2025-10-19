Смотреть онлайн Джеймс Мэдисон - Маршалл 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Джеймс Мэдисон — Маршалл . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sentara Park.
Превью матча Джеймс Мэдисон — Маршалл
Команда Джеймс Мэдисон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команда Маршалл, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-5. Команда Джеймс Мэдисон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Маршалл забивает 1, пропускает 1.