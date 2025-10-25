Превью матча Fiu Panthers — Charlotte 49ers

Команда Fiu Panthers в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-11. Команда Charlotte 49ers, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-2. Команда Fiu Panthers в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Charlotte 49ers забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Charlotte 49ers, в том матче победу одержали гостьи.