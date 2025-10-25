Превью матча Temple — South Florida Bulls

Команда Temple в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-9. Команда South Florida Bulls, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-7. Команда Temple в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. South Florida Bulls забивает 1, пропускает 1.