Превью матча Boston College — Нотр Дам

Команда Boston College в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Нотр Дам, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Boston College в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Нотр Дам забивает 1, пропускает 2.