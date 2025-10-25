Смотреть онлайн Мичиган - Норт-Вестерн Уайлдкэтс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Мичиган — Норт-Вестерн Уайлдкэтс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе U-M Soccer Stadium.
Превью матча Мичиган — Норт-Вестерн Уайлдкэтс
Команда Мичиган в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-4. Команда Норт-Вестерн Уайлдкэтс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-9. Команда Мичиган в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Норт-Вестерн Уайлдкэтс забивает 1, пропускает 1.