Смотреть онлайн Мэрилэнд Террапинз - Индиана Хузьерз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Мэрилэнд Террапинз — Индиана Хузьерз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ludwig Field.
Превью матча Мэрилэнд Террапинз — Индиана Хузьерз
Команда Мэрилэнд Террапинз в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-3. Команда Индиана Хузьерз, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-9. Команда Мэрилэнд Террапинз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Индиана Хузьерз забивает 2, пропускает 1.