Смотреть онлайн Davidson Wildcats - High Point Panthers 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Davidson Wildcats — High Point Panthers . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alumni Soccer Stadium.
Превью матча Davidson Wildcats — High Point Panthers
Команда Davidson Wildcats в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-9. Команда High Point Panthers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда Davidson Wildcats в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. High Point Panthers забивает 0, пропускает 0.