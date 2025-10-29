Смотреть онлайн Мичиган - Detroit 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Мичиган — Detroit . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе U-M Soccer Stadium.