Смотреть онлайн Furman Paladins - Winthrop Eagles 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей: Furman Paladins — Winthrop Eagles . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stone Soccer Stadium.
Превью матча Furman Paladins — Winthrop Eagles
Команда Furman Paladins в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-5.